Si è conclusa la prima solenne preghiera islamica del venerdì dopo 86 anni a Santa Sofia, tenuta a seguito della riconversione due settimane fa da museo in moschea del monumento simbolo di Istanbul.

All’interno dell’edificio, da solo in prima fila è apparso Recep Tayyip Erdogan, con bocca e naso coperti da mascherina come il resto dei presenti. Il presidente turco ha recitato alcuni versetti dalle prime sure del Corano.