Diciotto mesi di carcere, 14 dei quali con la condizionale e 4 da scontare: questa la condanna inflitta oggi dal tribunale per direttissima a Damien Tarel, l’uomo che martedì aveva dato uno schiaffo al presidente Emmanuel Macron in visita a Tain-L’Hermitage, paesino nel sud-est della Francia.

Intanto Macron è tornato a minimizzare l’episodio, ritenendo che il paese non è in una situazione di tensione come durante la crisi dei gilet gialli quanto piuttosto in un clima di ottimismo, anche per le progressive riaperture, in seguito a un anno di restrizioni legate al coronavirus. «Ciò che sento nel paese è dell’ottimismo, una volontà di ritrovare la vita, del dinamismo», ha dichiarato ai microfoni di BFM-TV dopo essere stato a colazione con la nazionale di calcio francese alla vigilia dei campionati europei.