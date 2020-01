Prosegue la persecuzione dei testimoni di Geova in Russia. Un tribunale della regione di Primorsky Krai, nell’estremo oriente del Paese, ha condannato a sei anni di reclusione con la condizionale il 54.enne Grigory Bubnov, in quanto membro del gruppo religioso cristiano definito «estremista» dalle autorità russe nel 2017.

Un paio di settimane fa, Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto in cui denuncia che la persecuzione dei Testimoni di Geova in Russia è aumentata «drammaticamente» nell’ultimo anno: 32 fedeli sono finiti dietro le sbarre per aver professato pacificamente il loro credo e nove sono stati condannati a pene dai due ai sei anni di reclusione.