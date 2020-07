Correa è stato presidente dell’Ecuador tra il 2007 e il 2017 ed è attualmente in esilio in Belgio, il Paese di origine di sua moglie. Un totale di 18 persone, tra cui dieci imprenditori, sono state giudicate colpevoli nel caso e sono state condannate a 8 anni di carcere.

Nella vicenda, Correa è accusato di aver guidato una «struttura gerarchica» per ottenere fondi da diverse società per finanziare alcune campagne elettorali del partito Alianza Pais, in cambio dell’assegnazione di appalti statali per opere infrastrutturali.