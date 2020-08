Un 40.enne con precedenti per reati sessuali ha confessato lo stupro e l’omicidio di una quindicenne a Nantes, in un caso che ha scioccato la Francia. La ragazzina era uscita di casa alle 16 del 20 agosto per ritirare un pacco, ma due ore dopo il suo corpo senza vita era stato ritrovato dai pompieri in una casa abbandonata in fiamme, riferiscono i media francesi.