La Nuova Zelanda non aprirà i propri confini al resto del mondo per un lungo periodo a causa del coronavirus: lo ha detto nella notte la premier Jacinda Ardern dopo la sua partecipazione ad una parte del consiglio dei ministri australiano in collegamento video.

C’è «molto lavoro da fare prima che possiamo procedere... ma (questa idea) ovviamente è stata ventilata per i benefici che porterebbe», ha detto la premier. Tuttavia, rispondendo a una domanda sul settore del turismo in Nuova Zelanda, Ardern ha sottolineato: «Noi non avremo confini aperti per il resto del mondo per molto tempo a venire».