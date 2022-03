Il Consiglio svizzero delle religioni (CSR) condanna l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina e chiede la cessazione immediata delle operazioni militari nonché il ritiro delle truppe russe. A suo avviso, le frontiere dell’Europa non dovrebbero essere chiuse ai rifugiati ucraini.

L’invasione della Russia in Ucraina non può essere giustificata, è contraria al diritto internazionale e all’etica di pace comune a tutte le religioni, scrive il CSR in una nota odierna. «Se la prima vittima è la popolazione ucraina, tutto l’ordine pacifico europeo è pure attaccato».