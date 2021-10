Le autorità israeliane hanno revocato tutti i limiti di quantità nei raduni pubblici, che dovranno però rispettare la regola del Green pass. Siamo a una svolta? Abbiamo intervistato Sergio Della Pergola, professore di demografia.

A che punto è la lotta contro il coronavirus in Israele?«I dati sulla pandemia sono molto positivi, ieri in tutto il Paese si contavano 638 contagi e i casi gravi in questo momento sono 238, quasi tutte persone non vaccinate, per cui siamo in una chiara fase calante. Le persone che hanno già ricevuto la terza dose sono quasi 4 milioni su una popolazione di adulti di circa 6 milioni. Per cui due terzi dell’intera popolazione adulta è vaccinata con tre dosi, mentre le persone vaccinate con due preparati sono 5,7 milioni. Inoltre l’ente americano FDA mercoledì ha autorizzato...