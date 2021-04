«Contagi all’esterno molto rari, perché non riaprire subito bar e ristoranti?»

Mentre in Svizzera molti attendono la riapertura delle terrazze dei ristoranti in vista della bella stagione, in Italia c’è chi vorrebbe riaprire subito i servizi all’esterno di bar, ristoranti e teatri. La proposta non arriva da qualche politico o esponente dei settori legati al turismo, ma dal noto virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, che su Twitter ha scritto: «I dati indicano che il contagio all’esterno è molto raro. Perché - con l’arrivo della bella stagione - non riaprire subito bar, ristoranti e pure teatri all’esterno, non lesinando autorizzazioni?». Burioni ha poi aggiunto: «A me non dispiacerebbe cenare fuori o assistere a un concerto con il cappotto!». Proprio ieri il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger ha fatto sapere che l’apertura delle terrazze dei ristoranti il prossimo lunedì 19 aprile è «praticamente senza rischi». Domani il Consiglio federale potrebbe annunciare nuovi allentamenti.