È la Bbc a raccontare la vicenda di Li Wenliang, che il 30 dicembre scorso inviò un messaggio in una chat tra colleghi, avvertendoli del pericolo e suggerendo di adottare le protezioni necessarie per evitare il contagio. Si trattava a quel punto però soltanto di un'intuizione, perché il dottor Li ignorava di trovarsi davanti ad un nuovo coronavirus. Intanto quattro giorni dopo quel messaggio inviato via chat, Li fu convocato presso l'Ufficio della Sicurezza Pubblica dove gli fu chiesto di firmare una lettera in cui veniva accusato di «aver affermato il falso» e di aver creato «grave disturbo all'ordine sociale». Non era il solo comunque: la polizia ha fatto sapere che Li era una delle otto persone oggetto di indagine per «diffusione di notizie false».