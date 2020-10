Il Governo sta valutando l’ipotesi di una proroga dello stato d’emergenza per la Covid-19 fino al 31 gennaio. Lo stato al momento scade il 15 ottobre, ma il perdurare dell’emergenza ha suggerito agli esperti del Comitato tecnico scientifico (CTS) di allungare i tempi dello stato d’emergenza. E il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha confermato quella che era fino a questa mattina solo un’ipotesi. «Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio» ha detto il premier ai giornalisti a margine della visita in una scuola a Cancello, in provincia di Caserta.