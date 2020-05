Il premier italiano Giuseppe Conte ha tenuto stasera una conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare alla popolazione le nuove misure contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

«Ieri abbiamo approvato il decreto legge che da lunedì ci consente di entrare compiutamente nella fase 2. I dati epidemiologici ci confermano che gli sforzi fatti hanno dato i risultati attesi», ha detto Conte. «Siamo nella condizione di affrontare la fase 2 con fiducia ma anche con responsabilità. Tutti gli enti locali dovranno assumersi le proprie responsabilità. I dati dovranno arrivare dalle Regioni per poter tenere d’occhio la curva epidemiologica, intervenendo con misure mirate», ha aggiunto il premier.

«Stiamo affrontando un rischio calcolato, nella consapevolezza che la curva potrà tornare a salire e che saranno possibili nuove chiusure». Il primo principio resta la tutela della salute, ma dobbiamo accettare il rischio per poter ripartire». Se dovesse esserci un peggioramento della situazione epidemiologica il Governo potrà decidere la reintroduzione di provvedimenti restrittivi e anche l’istituzione di «zone rosse» per impedire la creazione di nuovi focolai.

Da lunedì 18 maggio verranno riaperti negozi, bar e ristoranti, ma anche centri estetici e parrucchieri. Sarà inoltre possibile incontrare gli amici, purché mantenendo la distanza e, se ci si trova in luoghi chiusi, con l’obbligo di indossare la mascherina. Sulle spiagge sarà necessario assicurare almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone. Tra i lettini andrà garantita la distanza di almeno un metro e mezzo. Tutto dovrà essere disinfettato ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. Potrà essere rilevata la febbre all’ingresso impedendo l’accesso se la temperatura supera 37,5 gradi. Resta anche il divieto di assembramento e occorre mantenere la distanza di un metro. «Raccomandiamo di portare sempre la mascherina, di indossarla sempre al chiuso, e anche all’aperto se non è possibile rispettare le distanze», ha evidenziato Conte.