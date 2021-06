«Penso che Conte è una risorsa per il M5S e continuo a pensarlo. Conte è stato premier del Movimento per due governi». Lo dice ai microfoni di Fanpage e del Fattoquotidiano.it il capodelegazione del M5S Stefano Patuanelli. Un partito di Conte diverso dal M5S? «Questo oggi non lo so, è tutto troppo caldo. Ci ragioneremo, dobbiamo mantenere il sangue freddo. E’ un momento difficile ma come sempre lo supereremo», spiega Patuanelli. Avanti con Grillo? «Grillo è il Garante del M5S, non smetterà di essere il Garante», aggiunge.