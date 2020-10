Continua la battaglia negli Stati chiave

A una settimana dal voto il presidente Donald Trump vola in queste ore in Wisconsin e Michigan, due stati che gli consegnarono la vittoria nel 2016 e dove ora spera di recuperare lo svantaggio nei sondaggi. Trump terrà in giornata anche un comizio in Nebraska. Il candidato democratico sarà invece in Georgia per l’ultimo tentativo di strappare a Trump uno stato tradizionalmente repubblicano ma che i sondaggi danno in bilico.