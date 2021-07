Afghanistan sempre più in bilico sul baratro. I talebani continuano la loro offensiva, incuranti dei rinnovati attacchi aerei americani e conquistando decine e decine di distretti, valichi di frontiera e circondando diversi capoluoghi di provincia. Il traballante governo di Kabul ha dovuto imporre il coprifuoco in 31 delle 34 province del Paese per tentare di arginare la violenza, mentre a Kandahar è in corso una feroce battaglia per la conquista definitiva della città, da dove ora sono in fuga decine di migliaia di persone.