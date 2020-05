Dopo l’ uccisione di un ragazzo di 19 anni a Detroit , in Michigan, anche un agente di polizia è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco durante le proteste di ieri sera a Oakland, in California. Lo riferisce la Cnn citando fonti di polizia.

Almeno 7’500 manifestanti sono scesi in strada per manifestare a Minneapolis. Ci sono notizie di saccheggi, negozi dati alle fiamme e attacchi anche ad altri poliziotti, secondo quanto riferito dalla polizia stessa.

È stata fissata a 500 mila dollari la cauzione per Derek Chauvin, l’agente bianco incriminato per la morte dell’afroamericano George Floyd. Lo riferisce la Cnn. Se fosse dichiarato colpevole, rischierebbe oltre 20 anni di reclusione.

La morte di George Floyd a Minneapolis per mano della polizia è diventata anche un caso politico ed è approdata al Congresso, dove entrambi i partiti si stanno mobilitando, anche per conquistare l’elettorato black in vista delle prossime elezioni.

Jerrold Nadler, presidente democratico della commissione giustizia della Camera, ha annunciato che in giugno convocherà un’udienza per considerare nuove azioni federali che potrebbero aiutare a fermare la violenza razziale, in particolare gli atti di brutalità da parte delle forze dell’ordine contro la minoranza afroamericana. Nadler ha inoltre anticipato che la sua commissione punta a vietare la ‘presa per il collo’ e a creare una commissione che studi lo status sociale degli afroamericani.