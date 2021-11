Il riconoscimento facciale automatizzato e la sorveglianza biometrica di massa dovrebbero essere vietati nello spazio pubblico in Svizzera. A chiederlo sono tre organizzazioni, che hanno lanciato una petizione in questo senso.

Attualmente la Confederazione non dispone di una legislazione efficace per limitare l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale, hanno sottolineato Amnesty International, AlgorithmWatch CH e Société Numérique (Società digitale) in un comunicato. Queste tecnologie permettono alle autorità e ad altre entità private di sorvegliare i luoghi pubblici 24 ore su 24 in maniera completamente automatizzata.