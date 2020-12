«Controlli aleatori alle frontiere», tamponi e una quarantena di 7 giorni per i francesi che andranno a sciare all’estero: sono le misure annunciate dal primo ministro francese, Jean Castex, per evitare una «fuga» verso le località sciistiche aperte in altri Paesi.

Intervistato sulla tv BFM, Castex ha illustrato i provvedimenti per evitare che i francesi sfuggano al divieto di sciare nel loro Paese e «si vadano a contaminare» altrove.

Come l’Italia, anche la Francia non aprirà gli impianti sciistici per le vacanze di Natale, mentre l’Austria ha deciso altrimenti. Il governo di Sebastian Kurz, prendendo atto dei contagi in aumento, ha deciso lo stop al turismo durante le festività. Gli impianti di risalita saranno in funzione per i residenti ma i ristoranti e gli alberghi resteranno chiusi.

Ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva anticipato l’introduzione di «misure restrittive e dissuasive» per evitare che i francesi passassero la frontiera, , in particolare in Svizzera, per andare a sciare.

«Preveniamo i flussi, le interazioni, i contatti per non avere una terza ondata a gennaio. Preveniamo il rischio», ha aggiunto Castex.

