Prosegue in Italia la campagna di controllo da parte dei Carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) sul rispetto dell’obbligo del certificato COVID per l’accesso a determinate attività e servizi, con particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze.

Dall’entrata in vigore della normativa, sono state ispezionate oltre 5000 mila attività, contestando 236 violazioni, delle quali 128 per omessa verifica ai titolari di esercizi commerciali ed attività dove è previsto l’obbligo della certificazione, come ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto, informa l’autorità in un comunicato odierno. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti.