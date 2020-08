Una spinta in tal senso è arrivata anche dall’attuale sviluppo delle infezioni da coronavirus: solo negli ultimi giorni, si sono registrati in Tirolo almeno 20 test positivi per il coronavirus, direttamente o indirettamente legati a un soggiorno in Croazia. In totale, fino al 50 per cento delle nuove infezioni registrate nelle ultime settimane in tutta l’Austria erano legate a viaggiatori di ritorno da Paesi a rischio dei Balcani.