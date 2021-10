La Svizzera ci sarà. Tanti altri, troppi altri, no, non ci saranno. La COP26, che si aprirà - una volta concluso il G20 di Roma - domenica a Glasgow, fa già discutere. Ma quale impronta potrebbe lasciare davvero sulla lotta per la salvaguardia del clima, e più in generale su tutti noi? Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ieri ha sottolineato: «Ho una brutta notizia. A meno di una settimana dalla COP26, siamo ancora sulla buona strada per la catastrofe climatica. Anche con gli attuali contributi determinati a livello nazionale e altri impegni dei Paesi di tutto il mondo, siamo effettivamente sulla buona strada per un catastrofico aumento della temperatura globale di circa 2,7 gradi Celsius». Un avvertimento, appunto a pochi giorni da una nuova COP, la Convenzione quadro dell’ONU...