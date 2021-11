COP26, l’impatto sul mondo

Su un punto la COP26 ha mantenuto le promesse: il vertice di Glasgow avrà un enorme impatto sul decennio, sulla mitigazione del riscaldamento globale, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la finanza, la geopolitica, l’ecologia. In attesa del documento finale, che potrebbe essere presentato oggi, facciamo il punto sui risultati già raggiunti durante la Conferenza.

1. Come cambia l’azione sul clima?

Mai come in questi negoziati sul clima il tema chiave di ogni trattativa è stato la finanza, l’argomento più citato ai tavoli: i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di fondi per crescere e contemporaneamente fare la transizione energetica, quelli vulnerabili chiedono più risorse per l’adattamento e i danni già presenti. Vogliono fondi e non prestiti, chiedono più trasparenza, velocità nell’erogazione, accesso più facile, lo reclamano come un diritto e non come beneficenza. «Per gestire i flussi presenti e futuri è chiaro come serva una riforma dell’architettura globale del sistema finanziario», spiega Luca Bergamaschi del think tank ECCO. Una delle lezioni di COP26 è che il mondo ha bisogno di nuove istituzioni in grado di confrontarsi con la scala del problema: c’è da ripensare come vengono erogate le risorse, come vengono gestite operativamente, l’intera struttura del debito e il ruolo dei privati, evocato dal premier italiano Draghi per trasformare i miliardi in triliardi. COP26 ha insegnato che senza una nuova finanza non c’è lotta ai cambiamenti climatici.

2. Qual è il futuro delle fonti fossili di energia?

«Per la prima volta a Glasgow abbiamo visto la comunità globale concordare sulla lettura della situazione. Le divergenze ora sono sul ritmo da tenere verso una vita sostenibile». Lo ha detto Johan Rockström, uno dei massimi esperti di resilienza climatica. Il ritmo riguarda soprattutto cosa fare con carbone, petrolio e gas. Il duello sulla citazione di carbone e sussidi alle fossili nel testo finale ha mostrato quanto sarà tenace la resistenza di chi difende lo status quo. Però sono arrivati segnali importanti fuori dal processo negoziale. Danimarca e Costa Rica hanno lanciato il patto BOGA, Beyond Oil and Gas Alliance, un piccolo progetto dal grande potenziale: dentro per ora ci sono Francia, Nuova Zelanda, Svezia, Irlanda, Portogallo e Italia (quest’ultima come osservatrice). Ventitré Paesi hanno annunciato una tempistica di uscita dal carbone, tra loro grandi economie come Polonia, Indonesia, Vietnam. Senza la Cina sarà inutile, ma da Pechino il segnale era arrivato prima di COP26: lo stop alla costruzione di nuove centrali all’estero. E infine una delle principali storie di successo di questa COP: l’onda di Paesi europei che hanno messo fine ai sussidi ai progetti internazionali legati a petrolio e gas: prima Regno Unito e Italia, poi Germania, Olanda, Spagna e Francia.

3. Cosa succederà all’accordo di Parigi?

Il trattato internazionale sul clima firmato nel 2015 rimane l’architettura che muove il meccanismo dell’azione climatica. Il Paese più contrario a una rinegoziazione è la Cina. Il meccanismo «bottom-up», costruito dal basso e senza imposizioni, va benissimo a Xi Jinping. A Glasgow quell’accordo ha mostrato i suoi limiti e la sua resilienza. Anche se è stato rafforzato il linguaggio sull’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C, rimangono i 2°C come soglia invalicabile. C’è stata discrepanza sulle proiezioni: secondo l’Agenzia internazionale dell’energia siamo sulla traiettoria di un (ottimo) 1,8°C, secondo Climate Action Tracker con gli impegni attuali ci aspetta un più cupo 2,4°C. Uno dei risultati della COP26 è aver spostato definitivamente l’orizzonte dal lungo al medio termine: i nove anni che ci porteranno da qui alla fine del 2030. I piani net zero ora contano meno di quelli per una sostanziale riduzione di emissione nel decennio.

4. Qual è stato il ruolo degli ecosistemi naturali?

Era scritto nella scaletta informale preparata da Boris Johnson: «Questa COP si occuperà di macchine, carbone, soldi e alberi». Su questi ultimi c’è stato uno dei risultati più sostanziali: l’impegno per azzerare la deforestazione al 2030. Non è il primo accordo con questo obiettivo, ma è quello col fronte più ampio (ci sono il Brasile, il Congo, la Cina e - con qualche riserva successiva alla firma - l’Indonesia) e quello con la dotazione finanziaria migliore per avvicinarsi all’obiettivo, 19 miliardi di dollari mobilitati tra finanza pubblica e privata, con la strategia di rendere le foreste più remunerative da vive che da morte. È stato ignorato il proposito del G20 di piantare un triliardo di alberi, ormai screditato scientificamente come strumento per il clima. Tra le novità di questa COP c’è il ruolo delle popolazioni indigene come migliori custodi degli ecosistemi: i rapporti ufficiali lo dicevano da decenni (ultimo FAO del 2021), la politica ha iniziato il lungo processo di riportarli al centro della protezione di clima e biodiversità.

5. Come cambia la geopolitica globale alla luce di quanto discusso e ottenuto a Glasgow?

La sorpresa della dichiarazione congiunta tra USA e Cina ha risparmiato a quest’ultima il ruolo del cattivo di COP26, come sembrava dopo le bordate lanciate durante il summit dei leader a inizio vertice. Gli inviati speciali John Kerry e Xie Zhenhua hanno inaugurato l’era della distensione climatica, sul solco della non proliferazione nucleare. Nei dieci giorni precedenti la Cina aveva tenuto un profilo basso, lavorando per curare i suoi interessi sulla contabilità delle emissioni e per essere ago della bilancia tra il G77, il vasto gruppo di paesi che va dall’Afghanistan allo Zimbabwe, e i soci del G20. Gli USA hanno riconquistato il ruolo centrale che provano ad avere da quando Biden è presidente soprattutto grazie a questa distensione: il 21esimo secolo lo costruiranno loro. Debole l’azione dell’Europa, virtuosa nei piani di mitigazione ma carente sugli aiuti e la finanza: COP26 era la sua occasione per recuperare una posizione, invece l’ha vista scivolare definitivamente sullo sfondo delle questioni che contano.

