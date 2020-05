(Aggiornato alle 11.30) Continuano le proteste e i disordini negli Stati Uniti dopo l’uccisione a Minneapolis dell’afroamericano George Floyd per mano dell’agente di polizia Derek Chauvin, poi arrestato. Almeno tre persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e una è morta ieri sera nelle proteste nel centro di Indianapolis. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Indianapolis Randal Taylor in conferenza stampa, secondo quanto riferisce la Cnn. La polizia sta ancora indagando e ha consigliato ai cittadini di evitare la zona. Anche un agente di polizia ha riportato lievi ferite.

A Jacksonville, in Florida, un agente è stato «pugnalato o ferito al collo ed è attualmente in ospedale». Lo ha dichiarato lo sceriffo di della città Mike Williams, citato dalla Cnn. Williams ha riferito che altri agenti sono stati attaccati dai rivoltosi e colpiti con pietre e mattoni durante le proteste in città. Sono stati fatti molti arresti, ha detto, senza fornire un numero preciso.

Il governatore della California Gavin Newsom ha dal canto suo dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Los Angeles. In precedenza, il coprifuoco era stato annunciato in diverse città della California, tra cui San Francisco dove la Guardia Nazionale era stata messa in allerta per rispondere ai disordini.

La rabbia non si placa in tutto il Paese: almeno 25 città in 16 stati hanno imposto il coprifuoco, sempre secondo la Cnn. La Guardia Nazionale è stata inoltre attivata in circa una decina di stati e nel Distretto di Columbia. Anche davanti alla Casa Bianca si è assistito a una seconda serata di manifestazioni: gli agenti hanno usato lo spray urticante per disperdere la folla, ma i dimostranti hanno resistito e alcuni di loro hanno rimosso le barricate e lanciato frammenti di asfalto. È stato dato alle fiamme anche un bidone della spazzatura. La Guardia nazionale ha preso posizione intorno alla Casa Bianca. Qui una troupe di Fox News è stata presa di mira da un gruppo di manifestanti, che hanno circondato il reporter Leland Vittert mentre era in diretta e lo hanno inseguito ostilmente mentre si allontanava con i suoi collaboratori, usando pugni e lanciando oggetti. La telecamera si è rotta dopo che uno dei dimostranti ha tentato di afferrarla.

Stando a un calcolo dell’agenzia Ap, la polizia ha arrestato finora quasi 1.400 persone in 17 città Usa da quando sono iniziate le proteste.

A Minneapolis, intanto, gli agenti in assetto antisommossa hanno fronteggiato per la prima volta i manifestanti che sfidavano il coprifuoco, lanciando lacrimogeni e granate stordenti per tenerli lontani dalla caserma di polizia numero 5. Nei giorni scorsi i dimostranti avevano dato alle fiamme la caserma numero 3.

A New York migliaia di persone sono scese in piazza in vari quartieri. I dimostranti hanno occupato strade, bloccato il traffico, preso di mira le auto della polizia con graffiti e marciato da Harlem a Brooklyn, dal Queens alla Trump Tower a Manhattan. A Brooklyn ci sono stati anche alcuni tafferugli con la polizia, che venerdì aveva arrestato oltre 200 persone all’esterno della Barclays Center.

Un giornalista dell’Huffington Post, Chris Mathias, è stato preso in custodia dalla polizia e poi rilasciato mentre seguiva per le proteste contro il razzismo a New York City. Lo riferisce la stessa testata. Il cronista è stato rilasciato intorno all’una del mattino dopo essere stato portato al distretto di polizia di Brooklyn.

Toronto, corteo per una morte sospetta

Anche i canadesi sono scesi in piazza a Toronto per denunciare le violenze della polizia e il razzismo, ma la protesta è stata organizzata dopo la morte mercoledì scorso in città di una giovane donna afroamericana caduta da un balcone al 24. piano durante un intervento della polizia in circostanze ancora da chiarire. Gli slogan tuttavia sono analoghi a quelli delle manifestazioni americane per la morte di George Floyd: «Non riesco a respirare», «Le vite degli afroamericani contano».

