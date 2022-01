Seul. Una manifestazione femminista è interrotta da un uomo travestito da Joker che si aggira con una pistola ad acqua, “sparando” sulla folla. A indossare la maschera del cattivo di Batman è Bae In-gyu, il capo fondatore di New Men’s Solidarity, un’organizzazione antifemminista che ha fatto scalpore negli ultimi mesi in Corea del Sud. Quasi 400 mila iscritti al canale YouTube, 20 mila membri nella comunità online e più di 40 mila su Discord sono i numeri che il 31.enne fornisce quando gli si chiede quanti siano i suoi seguaci. Un unico ideale accomuna tutti gli appartenenti al gruppo: sradicare il femminismo, colpevole – a detta loro – di aver messo in cattiva luce il genere maschile nella lotta verso la rivendicazione dei propri diritti. «È vero, le donne in Corea erano molto oppresse», spiega...