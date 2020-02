Le scuole a Hong Kong resteranno chiuse per ulteriori due settimane per far fronte all’epidemia di coronavirus (COVID-19) e non riapriranno quindi prima del 16 marzo. Lo ha deciso il segretario all’istruzione del governo della Regione Amministrativa Speciale, Kevin Yeung, che ha annunciato che gli istituti interessati sono quelli primari e secondari, gli asili e le scuole speciali.