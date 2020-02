In conseguenza della diffusione del coronavirus a livello mondiale e a titolo preventivo, alle 18 di oggi pomeriggio iniziano i controlli della temperatura su tutti i viaggiatori in arrivo con voli internazionali all’aeroporto di Malpensa, poi toccherà, probabilmente da domani, anche a quelli che atterrano a Linate. Tre sono i corridoi allestiti a Malpensa (due al Terminal 1 e un terzo al Terminal 2) dove gli addetti compiono i controlli con termometri digitali a pistola. A Linate, dove è stato allestito un corridoio, a quanto si apprende i controlli dovrebbero invece partire domani.

Ad occuparsi dei controlli sarà il personale dell’USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, che dipende dal governo), in collaborazione con medici e personale paramedico esterno, «nella maggior parte volontari», sottolinea il Gruppo SEA. Gli operatori, dotati di mascherine e guanti di protezione, controlleranno la temperatura dei passeggeri con i termometri digitali a pistola. Se dovessero riscontrare un caso sospetto, verranno messe in atto le procedure sanitarie previste fino al trasferimento in sicurezza del soggetto nei centri ospedalieri abilitati al trattamento. Nel caso degli scali SEA, l’ospedale Sacco di Milano.