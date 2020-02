È tornato finalmente a casa, in Italia, Niccolò, il 17.enne di Grado bloccato per due volte a Wuhan a causa della febbre. Il volo dell’Aeronautica Militare italiana sul quale viaggiava il 17.enne è atterrato alle 7.40 all’aeroporto di Pratica di Mare, nei pressi di Roma. Il ragazzo ha viaggiato in aereo all’interno di una struttura di «alto biocontenimento» e ora è stato trasferito all’istituto per le Malattie infettive Spallanzani di Roma, dove trascorrerà il periodo di quarantena e verrà sottoposto a ulteriori controlli.

Ieri, invece, nel giorno in cui l’Africa registrava il primo caso confermato di coronavirus in Egitto (uno straniero di cui le autorità locali non hanno specificato la nazionalità), dalla Cina che combatte l’epidemia è emersa la drammatica storia di sei martiri tra il personale sanitario, morti per bloccare il contagio come il medico eroe Li Wenliang che lanciò inascoltato per primo l’allarme e finì stroncato dal virus a 34 anni nella notte tra il 6 e il 7 febbraio.