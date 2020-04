Il gruppo News Corp di Rupert Murdoch ha deciso di sospendere la pubblicazione cartacea di circa 60 quotidiani regionali australiani a causa di un forte calo delle entrate pubblicitarie dovuto all’emergenza coronavirus: i giornali negli Stati di New South Wales, Victoria, Queensland e South Australia, verranno pubblicati solo online.

«Non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero», ha detto il presidente esecutivo di News Corp Australasia, Michael Miller, sottolineando che «la crisi legata al coronavirus ha creato pressioni economiche senza precedenti e stiamo facendo tutto il possibile per salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro possibile».

Miller ha quindi spiegato che la «sospensione delle nostre edizioni cartacee destinate alle comunità ci è stata imposta dal rapido declino del fatturato pubblicitario seguito alle restrizioni applicate alle aste immobiliari e alle ispezioni delle proprietà, alla chiusura forzata delle strutture utilizzate per gli eventi e dei ristoranti per far fronte all’emergenza coronavirus».