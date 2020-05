E’ ancora giallo sulle origini del nuovo coronavirus: dopo mesi non c’è traccia di un’informazione preziosa per aiutare a prevenire eventi analoghi in futuro. Mentre cento Paesi hanno dichiarato di voler promuovere un’indagine in Cina per chiarire l’origine del virus Sars-CoV-2, nel mondo scientifico prevale decisamente l’ipotesi dell’origine naturale. Finora l’unica certezza è che i pipistrelli sono stati il punto di partenza, ma sull’animale in cui il virus è mutato, diventando aggressivo per l’uomo, è ancora buio.

Prosegue intanto l’analisi delle migliaia di mappe genetiche del virus SarsCoV2, nella speranza di trovare tracce affidabili, «ma si tratta di sequenze che sono in gran parte umane, non di animali», osserva. Il sito del progetto Nextstrain, dedicato all’analisi genetica dei nuovi organismi patogeni, indica senza dubbio Wuhan come il luogo in cui il nuovo coronavirus è emerso, fra novembre e dicembre 2019, ormai mutato in modo da riuscire a trasmettersi in modo sostenuto da uomo a uomo. Non è invece altrettanto certo che il luogo di origine sia stato il mercato di animali selvatici della città cinese. «Ci sono forti sospetti ma nessuna certa, considerando che il primo caso accertato in Cina il primo dicembre non aveva avuto rapporti diretti con quel mercato», rileva Zehender.