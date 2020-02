Secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, i casi di coronavirus trasmessi da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina potrebbero essere «la punta dell’iceberg».

Mentre una «missione di esperti internazionali» è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia, Ghebreyesus ha messo in guardia in un tweet che «ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina».