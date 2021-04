Nella ricerca sono state analizzate le cartelle cliniche di 236’379 pazienti con COVID-19. Le patologie neurologiche, come ictus e demenza sono state sì più rare, ma non tra coloro che avevano avuto una forma più grave della malattia. Tra i ricoverati in terapia intensiva, infatti, il 7% ha avuto un ictus e quasi il 2% ha una forma di demenza.