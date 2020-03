(Aggiornata alle 12.33) Sono 145.377 i casi di coronavirus nel mondo, 5.429 le persone decedute per la Covid-19 e i guariti 71.717, secondo l’aggiornamento della Johns Hopkins University. I Paesi colpiti sono 129, con la Cina al primo posto (81.000 casi), seguita dall’Italia (oltre 17.600 casi) e dall’Iran (11.364 casi).

In Spagna 5.100 casi di coronavirus

In Spagna il numero di contagi per coronavirus si attesta a 5.100 casi mentre le persone decedute sono 132. È quanto riporta El Pais citando il ministero della Sanità.

Il Belgio chiude scuole, bar, ristoranti e discoteche

Anche in Belgio comincia oggi un nuovo periodo di restrizioni alla vita sociale e agli eventi pubblici per cercare d’arginare l’epidemia di coronavirus: le scuole sono chiuse fino al 3 aprile, così come i bar, i ristoranti e le discoteche. Stessa sorte anche per tutti gli esercizi commerciali durante il weekend, salvo gli alimentari e le farmacie. Mentre sono annullati tutti gli eventi pubblici e gli spettacoli di teatri, cinema e centri culturali. Le nuove misure annunciate giovedì sera dal governo federale hanno provocato in molte zone del Paese una corsa ai supermercati nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che non ci sarà nessuna interruzione nella catena dei rifornimenti. Intanto sale a 689 il numero di contagi nel Paese, con 133 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, e si registra anche un nuovo decesso che fa salire il numero totale a 4. Si tratta di una persona anziana, ma le autorità sanitarie non hanno voluto fornire ulteriori dettagli. Sono 22 le persone ricoverate in terapia intensiva, fra le quali non ci sono solo individui in là con l’età, hanno precisato i portavoce del Centro di crisi federale.

Un neonato positivo a Londra

Un neonato è stato trovato positivo al test del coronavirus in un ospedale di Londra. Si tratta del più giovane contagiato in Gran Bretagna. Lo riporta il Guardian. La madre del piccolo, ricoverata in un ospedale nel nord della capitale britannica qualche giorno prima del parto per una polmonite, era stata contagiata dal Covid-19.

La Cina sta vincendo la sua battaglia

La Cina venerdì ha avuto 11 nuovi casi di coronavirus e 13 morti, tutti nell’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti, 1.430 persone dimesse dagli ospedali e un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità, a 3.610. Il totale delle infezioni si è attestato a 80.824, comprensivo di 12.094 pazienti ancora sotto trattamento medico, 65.541 guariti e 3.189 decessi. La percentuale di guarigione è salita all’81%.

La Nuova Zelanda impone l’auto-isolamento

Il primo ministro della Nuova Zelanda ha annunciato che quasi tutti coloro che entrano nel Paese dalla mezzanotte di domani in poi dovranno porsi in auto-isolamento per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferisce la Bbc online. La misura, ha spiegato Jacinda Ardern, riguarda anche i neozelandesi: l’unica esenzione è per le piccole isole del Pacifico che non hanno registrato casi di contagio. «Non mi scuso, questo è un momento senza precedenti», ha detto la premier spiegando che si tratta delle «restrizioni più severe al mondo». La Nuova Zelanda ha sei casi di contagio confermati. Ardern ha affermato che le nuove restrizioni saranno riviste dalle autorità tra 16 giorni. Il primo ministro ha anche affermato che non sarà consentito l’attracco delle navi da crociera nei porti fino al 30 giugno, mentre le consegne aeree e navali essenziali continueranno normalmente. Le restrizioni sono «sulle persone, non sui prodotti», ha sottolineato la premier, aggiungendo che non c’è bisogno che i neozelandesi «corrano nei supermercati». «Se non hai bisogno di viaggiare all’estero, non farlo. Goditi il tuo giardino per un po’», ha detto.

Il Kosovo si blinda

Il governo del Kosovo, per contenere la diffusione del contagio da coronavirus, ha annunciato in serata la decisione di chiudere tutti i confini terrestri, consentendo l’ingresso nel Paese solo a cittadini kosovari. Ne danno notizia i media serbi. Oggi in Kosovo si sono registrati i primi due casi di contagio da Covid-19. Il premier Albin Kurti, in una conferenza stampa al termine di una seduta dell’esecutivo, ha detto che tutti coloro che entreranno in Kosovo verranno controllati da medici e posti in isolamento per 15 giorni. Saranno chiusi caffè, ristoranti e centri commerciali e saranno sospesi tutti gli eventi culturali e sportivi. I due comuni di Klina e Vitina saranno messi in quarantena, mentre dal 16 marzo saranno sospesi temporaneamente tutti i collegamenti aerei tranne i voli militari e sanitari.

Nuovi contagi in Argentina

Il ministero della Sanità argentino ha confermato ieri l’identificazione di tre nuovi casi di coronavirus a Buenos Aires e provincia, per cui il totale delle persone contagiate in Argentina è ora salito a quota 34. Lo riferisce l’agenzia di stampa Telam. Dei tre nuovi pazienti, si precisa, due sono stati in viaggio in zone a rischio, mentre il terzo è stato in stretto contatto con persone affette dal virus Covid-19. I due contagiati di Buenos Aires hanno 39 e 64 anni, mentre quello residente nella provincia di Buenos Aires ne ha 21, ed è rientrato da poco da un viaggio negli Usa.

Segnali positivi in Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato venerdì 107 nuovi casi d’infezione al nuovo coronavirus, aggiornando i nuovi minimi da oltre due settimane: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale supera le 8.000 unità, a 8.086. Il dato di ieri, che segue i 110 casi di giovedì, sottolinea i segnali positivi dall’adozione delle misure di contenimento dell’infezione, anche se a Seul permangono alcune criticità. I decessi si sono portati a quota 72, cinque in più rispetto all’ultimo bollettino.

C’è una seconda vittima in Polonia

È morto in un ospedale a Breslavia un uomo di 73 anni, la seconda vittima polacca del coronavirus. Lo rende noto i fonti del ministero della Sanità di Varsavia. I malati di coronavirus in totale in Polonia sono 68, quelli ricoverati in ospedale con sospetto contagio sono 512. Ieri sera il governo polacco ha annunciato lo stato di ‘minaccia epidemiologica’ su tutto il territorio nazionale, ha chiuso le frontiere e imposto l’obbligo di quarantena per coloro che entrano in Polonia.

©CdT.ch - Riproduzione riservata