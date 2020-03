A Innsbruck, in Austria, i due italiani risultati una decina di giorni fa positivi al coronavirus sono guariti e sono stati dimessi dalla clinica universitaria. Lo comunica l’agenzia Apa. «Non rappresentano nessun pericolo per i concittadini», ha ribadito alla radio Oe1 il primario del reparto di malattie infettive, Guenther Weiss.

La giovane coppia vive in Austria. Si erano presentati in ospedale perché erano appena rientrati dalla Lombardia e lei aveva lievi sintomi influenzali. La coppia è poi risultata positiva al coronavirus. Temporaneamente è stato chiuso l’albergo, nel quale la 24enne lavora.

Nei giorni seguenti anche l’uomo ha avuto qualche linea di febbre. Nel frattempo entrambi sono guariti e due test sono risultati negativi. Lo stesso esito anche per i test effettuati sui colleghi di lavoro. In tutto sono state dodici le persone in quarantena.