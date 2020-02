Intanto, i casi di contagio da coronavirus in tutto il mondo sono arrivati a sfiorare i 35 mila, attestandosi a mezzogiorno di sabato 8 febbraio a 34.945. Di questi, 34.609 si trovano in Cina, 33 in Singapore, 26 a Hong Kong, 25 in Tailandia, 25 in Giappone, 24 in Corea del Sud, 17 in Taiwan, 16 in Malesia, 15 in Australia, 13 in Germania, 13 in Vietnam, 12 negli Stati Uniti, 11 in Francia, 10 a Macau, 7 in Canada, 7 negli Emirati Arabi Uniti, 3 in Italia, 3 nelle Filippine, 3 in India, 3 in Gran Bretagna, 2 in Russia e 68 in altri Paesi.