Il mondo sfiora i 200 milioni di casi totali di coronavirus, mentre sono oltre 4,25 milioni i decessi confermati per la pandemia. È quanto emerge dalla mappa dei dati sull’emergenza sanitaria dalla John Hopkins University, che evidenzia come a livello globale siano stati registrati finora 199’803’078 contagi e 4’251’176 morti per Covid-19.