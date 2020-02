(Aggiornato alle 13.46) In Cina migliora lentamente la situazione legata all’epidemia di coronavirus: ieri sono state registrate 44 vittime e 327 nuovi contagi, il numero più basso da oltre un mese. Per contro, in Europa il virus si sta diffondendo a sempre più Paesi. In Svizzera i contagi sono diventati 14. Nella vicina Italia i casi accertati sono invece 650, il numero delle vittime sale a 17, mentre 45 persone sono guarite.

In Spagna salgono a 32 i contagiati

Salgono a 32 i casi di persone contagiate dal coronavirus in Spagna. Lo riporta El Mundo precisando che la zona più colpita è quella di Valencia dove ci sono otto infetti. A Madrid cinque, sei alle Canarie, uno alle Baleari, sei in Andalusia, uno in Aragona, due in Castilla y Leon.

Emergenza a Lodi: 51 ricoveri

«Purtroppo questa notte è scoppiata un’altra emergenza a Lodi. A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c’è stata un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione», ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando di coronavirus.

L’Italia chiede le mascherine all’UE

L’Italia ha chiesto all’Unione europea la fornitura di mascherine protettive per la popolazione. Lo ha indicato la portavoce della Commissione europea precisando che la richiesta è stata fatta al Meccanismo UE per la protezione civile.

Raddoppiati i casi in Germania, sono 60

I casi di coronavirus in Germania sono saliti a 60. Lo ha detto una portavoce del ministero della Salute tedesco secondo quanto riportato da Skynews. L’ultimo bilancio, nella tarda serata di ieri parlava di 30 persone infette.

Contagiati altri 4 parlamentari in Iran

Altri 4 parlamentari iraniani sono stati contagiati dal coronavirus. Lo ha annunciato Mohammad Ali Wakili, membro dell’ufficio di presidenza del Majlis, l’Assemblea legislativa di Teheran, senza identificarli.

I quattro sono gli unici risultati positivi su 30 parlamentari controllati nelle scorse ore, ha aggiunto Wakili. Il bilancio dell’epidemia nella Repubblica islamica è al momento 245 contagiati e 29 vittime.

Due nuovi casi in Croazia, i contagi salgono a 5

In Croazia sono stati confermati due nuovi casi di contagio da coronavirus, portando a cinque il numero degli infetti. Lo ha riferito il ministero della sanità a Zagabria. Si tratta di familiari o persone che hanno avuto contatti stretti e diretti con i primi pazienti registrati in Croazia. Il primo caso ha riguardato un ragazzo che a metà febbraio ha soggiornato a Milano, mentre il secondo contagiato è un uomo che lavora a Parma.

Easyjet riduce voli per l’Italia

Easyjet riduce i voli da e per l’Italia per l’impatto del coronavirus. «Abbiamo registrato un significativo calo della domanda e dei fattori di riempimento da/per le nostre basi del Nord Italia. Inoltre, stiamo assistendo a un indebolimento della domanda anche negli altri mercati europei in cui operiamo. Di conseguenza, - si legge in una nota della compagnia - saremo costretti a cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l’Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda».

Il COVID-19 arriva in Lituania

C’è un primo caso anche in Lituania. Si tratta di una donna rientrata in questi giorni da una visita a Verona. La donna, 39 anni, è ricoverata in isolamento e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Contagio in Nigeria

La Nigeria è il primo Paese dell’Africa subsahariana a segnalare un caso confermato di coronavirus. Si tratta di un cittadino italiano arrivato a Lagos per un viaggio di lavoro. Il paziente è in uno stato clinico stabile e non presenta sintomi preoccupanti.

Un caso confermato in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha confermato il primo caso di COVID-19 sul suo territorio. Si tratta di una persona rientrata dall’Iran.

Primo caso in Abruzzo

Il secondo test eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positività al COVID-19 del paziente brianzolo che era in villeggiatura a Roseto degli Abruzzi. L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. Al momento, dunque, in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso.

Prosegue lo sbarco della Diamond Princess

Saranno circa 100 i membri sani dell’equipaggio ad essere sbarcati oggi dalla nave Diamond Princess, nella baia di Yokohama in Giappone. Lo ha detto il ministero della Salute nipponico spiegando che sono circa 150 le persone rimaste a bordo, la maggioranza straniere. Tra queste, il comandante italiano Gennaro Arma che sarà l’ultimo ad abbandonare la nave. I membri dell’equipaggio verranno condotti in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L’equipaggio rimarrà in osservazione per due settimane prima di essere nuovamente testato e poi eventualmente dimesso. Il ministero ha inoltre precisato che alcuni membri dell’equipaggio verranno rimpatriati nei loro paesi di origine senza visitare i centri specializzati, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dai paesi interessati. La Diamond Princess inizialmente trasportava 3.700 passeggeri, 705 positivi al coronavirus e trasferiti nei centri medici.

In Corea superata quota 2 mila

La Corea del Sud ha riportato altri 256 casi del nuovo coronavirus: lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui il totale nazionale dei contagi è salito a 2.022.

Calano ancora in contagi in Cina

La Cina ha riportato 44 nuove morti a causa del coronavirus e 327 casi aggiuntivi di contagio, il livello più basso da oltre un mese. Nel complesso, le vittime sono salite a 2.788, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc), quasi tutte relative all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia. Dei 44 nuovi morti annunciati, 41 sono relativi all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia, due a Pechino e uno allo Xinjiang. I casi sospetti si sono attestati a 452, quelli critici si sono ridotti di 394 unità, a quota 7.952. Alla fine di giovedì, i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali sono risultati 3.622, portando il totale a 36.117, secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc).

I casi di infezione confermati a livello globale sono saliti a 78.824, comprensivi di 2.788 decessi. La Commissione ha aggiunto 2.308 persone alla voce dei soggetti a rischio, mentre sono 656.054 quelle venute a contatto a vario titolo con contagiati certi. Sono 10.525 le persone dimesse dal periodo di osservazione medica e sono 65.225 quelle che invece vi sono ancora sottoposte.

