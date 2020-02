In quel momento, ha aggiunto la funzionaria, c’erano solo tre nosocomi designati con 110 posti letto per malati in condizioni critiche. Di conseguenza, tutti gli altri contagiati furono sistemati in più di 20 ospedali. Adesso, invece, la città può contare su personale più professionale e di caratura nazionale nella gestione della sanità. Ad esempio, dal punto di vista manageriale, c’è il miglioramento della rotazione dello staff medico per prevenire l’affaticamento. Sul totale dei decessi, due terzi sono uomini e un terzo donne, mentre più dell’80% ha più di 60 anni e più del 75% aveva già una malattia rilevante.