Il motivo della misura precauzionale è che un paziente che aveva frequentato la festa è risultato positivo al test del coronavirus. Un numero complessivo delle persone al momento isolate in Germania non è disponibile, ha anche affermato l’esperto, sottolineando che i dati «sono disponibili nei singoli Lander sul posto». «Per dare una dimensione del fenomeno - ha poi aggiunto - posso citare un esempio: quando ci sono stati i primi 14 casi di contagio in Baviera, le persone in quarantena a casa erano 240».