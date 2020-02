Nel tardo pomeriggio, il numero dei Comuni in isolamento è salito a dieci, tutti nel Lodigiano: per una settimana gli abitanti dovranno rimanere in casa. Lo ha reso noto l’assessore alla sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera, specificando anche l’elenco dei comuni interessati.

Si tratta di Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova dei Passerini; tutti in provincia di Lodi. «Stiamo preparando un’ordinanza che vieta ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe, gli eventi sportivi, chiuderemo le attività commerciali e i negozi del luogo» ha detto l’assessore. L’obiettivo, come ha sottolineato anche il ministro della salute Roberto Speranza è «circoscrivere quest’area, trattenere il virus in una specifica area geografica». L’ordinanza prevede nell’area in questione la sospensione delle attività lavorative delle imprese e delle attività scolastiche.

In mattinata lo stesso Gallera aveva già chiesto ai cittadini di Castiglione d’Adda , Codogno e Caslpusterlengo di «rimanere in ambito domiciliare», di «evitare contatti sociali» e di non andare al pronto soccorso nel caso in cui si sospetti di avere contratto la malattia. Il sindaco di Codogno, con due diverse ordinanze, ha inoltre disposto per il pomeriggio di oggi e per la giornata di domani la chiusura delle scuole e, «almeno fino a domenica», di tutti «gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento ed i luoghi di ritrovo ed assembramento del pubblico» come discoteche, sale da ballo, sale giochi e impianti sportivi. La misura è stata presa in via precauzionale.