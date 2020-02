(Aggiornato alle 12.32) - Dopo che il coronavirus denominato Sars-CoV-2 ha colpito in 5 regioni italiane, il premier Giuseppe Conte ha annunciato un decreto legge per il contenimento dell’epidemia. Ad oggi le persone che hanno contratto la malattia COVID-19 superano la quota 100: 89 in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio (i turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani) e 1 in Piemonte. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sarebbero 18, mentre 11 avrebbero presentato sintomi talmente lievi da essere stati semplicemente posti in isolamento domiciliare.

Le vittime causate dal coronavirus in Italia sono 2: un uomo di 78 anni già affetto da alcune patologie e ricoverato all’ospedale di Padova e una donna di 77 anni deceduta nella sua abitazione a Casalpusterlengo. L’anziana, che si era recata all’ospedale di Codogno con i sintomi di una polmonite, ha presumibilmente contratto il virus entrando in contatto con il personale che ha visitato il cosiddetto “paziente 1”, il 38.enne originario di Castiglione d’Adda.

Se nella gran parte dei casi è stato riscontrato un legame con il focolaio lodigiano (la persona infetta in Piemonte ad esempio aveva partecipato ad una gara podistica con il «paziente 1») rimane ancora un mistero l’origine del focolaio sviluppatosi in Veneto.

Niente panico ma neanche banalizzare il problema

Il Centro Nazionale delle Ricerche italiano (CNR) ha diffuso una nota in cui viene posto l’accento sul contenimento dell’epidemia e l’identificazione del paziente zero, sia in Lombardia (il presunto diffusore rientrato dalla Cina che si pensava aver contagiato il 38.enne è risultato negativo al test) sia in Veneto (non sembrano infatti esserci legami tra i due focolai).

Il CNR ha inoltre diffuso le statistiche dell’epidemia, basandosi su dati relativi a migliaia di casi a livello mondiale: nell’80/90% dei casi il coronavirus causa sintomi lievi/moderati (ed è questo uno dei problemi principali della sua diffusione: spesso viene scambiato per una semplice influenza), mentre solo nel 10-15% dei contagiati può svilupparsi una polmonite, anche severa, il cui decorso è però positivo nella maggioranza dei casi. L’istituto spiega che “solo il 4% dei pazienti richiede un ricovero in terapia intensiva”. Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, similmente all’influenza stagionale, e «le persone sopra i 65 anni, quelle con patologie preesistenti o immunodepresse sono più a rischio». Entrambe le vittime italiane facevano parte delle categorie considerate più a rischio. Tuttavia l’infezione non va neppure banalizzata, in quanto può produrre casi più gravi rispetto all’influenza, anche su persone giovani e sane, come “paziente 1”, uno sportivo di 38 anni.

Sala chiude le scuole di Milano

A partire da domani, 24 febbraio, le scuole di Milano rimarranno chiuse per una settimana. «Vista la decisione delle università e capendo che si tratta di una situazione diversa, rimane il fatto che anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse», ha spiegato Giuseppe Sala. «Ad oggi è sufficiente chiuderle per una settimana - ha continuato il sindaco -. Gli eventi sono tanti, ma non immagino una città blindata per cui vedremo caso per caso cosa fare per tutti gli eventi».

Qui sotto le 10 regole da seguire diffuse dal Ministero della Salute italiano.

