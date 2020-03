Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Le persone guarite dono 622, 33 in più di ieri.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 650, 291 in più rispetto a ieri. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. «Tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe» per alleggerire le terapie intensive, ha spiegato Borrelli. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.