(Aggiornata alle 14.34) - La coppia di turisti cinesi ricoverati all’ospedale di Roma Spallanzani aveva fatto tappa a Parma prima di arrivare circa una settimana fa a Roma. In giornata si cercherà di definire meglio l’itinerario dei due, marito e moglie di 67 e 66 anni, anche per - qualora fosse necessario - adottare eventuali precauzioni. La coppia era atterrata a Milano Malpensa il 23 gennaio. Secondo quanto affermato dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, i due turisti cinesi non si sono fermati a Milano dopo essere atterrati a Malpensa. La coppia si sarebbe diretta verso Verona.

Ultimi sbarchi dalla Cina

Tutti i voli in arrivo dalla Cina sono atterrati all’aeroporto internazionale di Malpensa. I due voli di Air China da Pechino e Shanghai e quello della Cathay Pacific erano gli ultimi tre in «schedule» provenienti dal Paese in cui si è diffuso il coronavirus autorizzati ad atterrare dopo la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Dopo il blocco imposto ai voli da e per la Cina sono inoltre atterrati all’aeroporto di Fiumicino gli ultimi cinque collegamenti provenienti da varie città della Cina, tra cui Hong Kong, Chengdu, Guangzhou e Haikou.

Lo sbarco dei passeggeri è avvenuto con la consueta procedura prevista dal Ministero della Salute italiano, con i medici della Sanità aerea muniti di protezioni, tuta, guanti e maschere i quali hanno misurato la temperatura, consegnato l’apposito vademecum e richiesto a tutti di compilare una scheda con i dati sulla residenza ed eventuali spostamenti per poter tracciare i passeggeri in caso di eventuale contagio. Nella eventualità si possano verificare casi di passeggeri con sintomi riconducibili all’influenza, questi vengono immediatamente dirottati tutti nel canale sanitario, ovvero la struttura messa a disposizione per la Sanità aerea. Finora non risultano casi sospetti di virus tra i passeggeri controllati.

Atteso per domenica l’aereo per gli italiani

L’aereo che dovrà rimpatriare i cittadini italiani bloccati dall’epidemia di coronavirus a Wuhan è atteso domenica mattina - 2 febbraio - nella regione della metropoli cinese. Lo prevede l’ultima bozza del piano concordato con le autorità cinesi, secondo cui la ripartenza avverrà dopo due ore, in base a varie fonti sentite dall’agenzia di stampa italiana ANSA.

Rimanendo ai voli per e dalla Cina, Royal Air Maroc sospende ha sospeso quelli Casablanca-Pechino-Casablanca da oggi e fino al 29 febbraio . La compagnia di bandiera marocchina motiva lo stop per «forte calo di richieste». I clienti che avevano già programmato viaggi in Cina in questo stesso periodo «saranno informati personalmente e sarà loro proposta una nuova data di viaggio, senza alcun aggravio di costi», ha precisato ancora Royal Air Maroc.

