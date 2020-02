(Aggiornato alle 21.51) - Salgono a 15 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, tutti nella zona del Lodigiano. È quanto ha affermato il governatore della Lombardia Fontana. I malati sono tutti adulti, intorno ai 40 anni. Il «paziente 1» è un uomo di 38 anni dipendente della Unilever di Casalpusterlengo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno. Le sue condizioni sono leggermente migliorate rispetto a ieri sera, quando si è presentato al Pronto soccorso.

L’uomo, nelle settimane scorse, sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina, un dipendente della Mae di Fiorenzuola d’Arda, nel Piacentino. L’uomo è risultato negativo al tampone, sebbene avesse una sindrome influenzale quando ha incontrato il 38.enne a cena. È positiva anche la moglie incinta del trentottenne. Suo marito ha partecipato negli ultimi giorni a due gare di corsa.

Ci sono poi altre tre persone positive che si sono recate all’ospedale di Codogno nella notte tra giovedì e venerdì con «quadri di polmonite importanti» e adesso sono ricoverate in isolamento. Si tratta di tre anziani che frequentano lo stesso bar del compagno di sport del 38enne. Positivi anche cinque operatori sanitari dell’ospedale di Codogno e tre pazienti. Obiettivo della Regione è di portare tutti i pazienti positivi al Sacco il prima possibile, alcuni sono già stati trasferiti. Attesa per i risultati del test del medico di famiglia e di una collega del 38.enne. Quest’ultima è ricoverata in isolamento nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Piacenza ed è già stata sottoposta alle analisi, ma il test non è riuscito e dovrà essere ripetuto: i risultati dovrebbero arrivare, rende noto la Usl, sabato mattina.

«Il virus può essere trasmesso anche da chi non presenta sintomi»

Secondo il virologo Giorgio Palù dell’università di Padova è possibile essere negativi al test anche dopo avere avuto un’infezione da coronavirus SarsCoV2. Inoltre secondo il divulgatore scientifico Roberto Burioni ormai c’è la certezza che l’infezione può essere trasmessa anche da persone che non presentano sintomi, in questo senso sarebbe difficile risalire al cosiddetto «paziente zero».

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che è stata disposta una quarantena per tutti quelli che sono entrati in contatto con i contagiati. Al momento sono 250 le persone messe in isolamento, ma considerato l’aumento dei casi potrebbe aumentare anche il numero delle persone sotto osservazione. Tra loro 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno. Poi ci sono i dipendenti che lavorano nella sua ditta e che hanno avuto contatto diretto con lui.

Dieci Comuni in isolamento

Sono dieci i comuni del Lodigiano messi in isolamento: per una settimana gli abitanti dovranno rimanere in casa. Lo ha reso noto l’assessore alla sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera, specificando anche l’elenco dei comuni interessati. Si tratta di Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d’Adda, Bertonico, San Fiorano, Castelgerundo, Terranova dei Passerini; tutti in provincia di Lodi. «Stiamo preparando un’ordinanza che vieta ogni attività di aggregazione come il Carnevale, le messe, gli eventi sportivi, chiuderemo le attività commerciali e i negozi del luogo» ha detto l’assessore. L’obiettivo, come ha sottolineato anche il ministro della salute Roberto Speranza è «circoscrivere quest’area, trattenere il virus in una specifica area geografica». L’ordinanza prevede nell’area in questione la sospensione delle attività lavorative delle imprese e delle attività scolastiche.

In mattinata lo stesso Gallera aveva già chiesto ai cittadini di Castiglione d’Adda , Codogno e Caslpusterlengo di «rimanere in ambito domiciliare», di «evitare contatti sociali» e di non andare al pronto soccorso nel caso in cui si sospetti di avere contratto la malattia.

Il ministero italiano della Salute ha stabilito l’obbligo di quarantena «fiduciaria» domiciliare per chi è tornata da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e «sorveglianza attiva» per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico così come indicato dall’Oms, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia.

L’Oms si dice preoccupata per il numero di contagi che non hanno un chiaro collegamento epidemiologico, ad esempio che non hanno viaggiato in Cina né hanno avuto contatti con casi confermati.

Due casi in Veneto

Due casi di contagio da coronavirus sono stati accertati in Veneto: si tratta di due anziani risultati positivi al test effettuato a Padova. Lo riporta «il Gazzettino», spiegando che i pazienti sono stati ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera della città e probabilmente frequentavano lo stesso bar. I tamponi, già risultati positivi, sono stati inviati per riscontri all’Istituto Spallanzani di Roma. Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, si è recato sul posto: «Per noi le analisi sono positive, sono due persone di Vo’ Euganeo, uno del ‘42 e uno del ‘53 - ha spiegato - uno dei due è ricoverato in terapia intensiva: siamo preoccupati e ho parlato con il sindaco chiedendo la chiusura scuole, degli esercizi commerciale e vanno ricostruiti i movimenti dei due per capire il livello del cordone sanitari da applicare». Zaia si appella ai cittadini: «No al panico».

Scuole chiuse in tre regioni

Il Ministero della Salute ha optato per la chiusura delle scuole in dieci Comuni in Lombardia, uno in Veneto e uno in Emilia-Romagna.

