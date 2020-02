"Non è una situazione di pandemia, per ora non ci sono motivi perché nel resto della regione vengano prese misure di alcun tipo dal punto di vista sanitario". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia, oggi, in occasione di una conferenza stampa

Le nuove infezioni da coronavirus registrate in Lombardia sono "tutte riferibili al territorio di Codogno e del Lodigiano" ha sottolineato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Abbiamo avuto un lunghissimo confronto con il Governo e altre Regioni per approfondire l'evoluzione. Abbiamo fatto una serie di proposte per intervenire in queste nuove situazioni. Adesso il Governo si è riunito e dovrebbe comunicarci le sue decisioni" ha aggiunto il presidente.

Intanto, è salito a 39 il numero di contagiati da coronavirus in Lombardia: ha spiegato Fontana. "Abbiamo la conferma che l'area del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno", ha aggiunto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, facendo il punto sulla situazione.

Riguardo all’anziana trovata ieri senza vita, la seconda vittima in Italia dopo quella in Veneto, Gallera ha spiegato che "è stata rinvenuta nel proprio domicilio una donna di 77 anni deceduta che aveva tutta una serie di sue patologie. A questa persona post mortem è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, ma ad oggi non possiamo dire, visto che manca l'autopsia e altri esami, se è morta a causa del coronavirus o per altre situazioni".

"Da ieri, insieme all'Inps - ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - stiamo monitorando gli sviluppi della situazione e studiando le contromisure da adottare per i lavoratori delle aziende situate nell'area interessata dall'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lombardia. Una - spiega - l'abbiamo già individuata ed è quella di concedere loro la Cassa integrazione ordinaria (Cigo): trattandosi di un evento imprevedibile, qual è questo, non c'è bisogno di una norma ad hoc".

Un caso positivo in Piemonte

Un caso di Coronavirus è stato registrato in Piemonte. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia. È il primo caso in Piemonte.

Il Friuli Venezia Giulia decreta stato emergenza

La Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per «fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus, anche in considerazione dei primi casi di contagio nel territorio italiano e in particolare nella vicina regione del Veneto ed in esito della riunione del Comitato operativo di Protezione civile avvenuta oggi». Lo ha reso noto il vice governatore Riccardo Riccardi.

Con il decreto dello stato di emergenza, ha proseguito Riccardi, «la Regione potrà adottare una procedura più agile per l’acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto senza indagini di mercato sopra e sotto soglia comunitarie, per tutto ciò che è necessario per affrontare l’emergenza».

La misura, ha aggiunto, «è utile per disporre di risorse tali da consentire, ad esempio, di mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l’isolamento».

