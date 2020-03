L’origine del coronavirus è ancora sconosciuta e l’epicentro dell’epidemia potrebbe non coincidere con l’origine del virus, come dimostrano alcuni noti precedenti storici. È quanto afferma lo pneumologo cinese di fama internazionale Zhong Nanshan, che in una conferenza stampa a Guangzhou ha confermato che l’epidemia è apparsa per la prima volta in Cina, ma non è necessariamente nata in Cina.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), inoltre, aveva chiarito in diverse occasioni che il ricorso alla denominazione 2019-nCoV per il nuovo coronavirus intendeva evitare l’uso di altri nomi che possono essere stigmatizzanti, come quelli basati sulla collocazione geografica.

Secondo un rapporto quotidiano dell’organizzazione dell’Onu, ha ricordato il prof. Zhong, la diffusione del virus è una questione globale e il lavoro per rintracciarne la fonte è ancora in corso.

Inoltre, l’epicentro dell’epidemia e l’origine del virus potrebbero non coincidere, ha spiegato Zhong. Ci sono dei precedenti, come quello dell’influenza «spagnola» del 1918 che ha causato tra i 50 e i 100 milioni di vittime in tutto il mondo. Per mantenere alto il morale in tempo di guerra, nei Paesi belligeranti nella Prima Guerra Mondiale furono quindi segnalati meno casi, creando di conseguenza la falsa impressione la Spagna, che rimase neutrale nella guerra, fosse il Paese più colpito. Secondo il libro di Galvin J «Spanish Flu Pandemic: 1918», fu così che l’epidemia venne chiamata «influenza spagnola». Tuttavia, non esistono dati precisi che stabiliscano con certezza l’origine di quell’epidemia.

Il virus dell’influenza A (H1N1) del 2009, che si è protratto dall’inizio del 2009 alla fine del 2010, provocò un gran numero di casi confermati negli Stati Uniti.

Ma, secondo l’articolo «Da dove è emerso il virus A (H1N1) dell’influenza A (H1N1) di origine suina del 2009?» pubblicato sul Virology Journal nel 2009, basato sulla ricerca scientifica e il tracciamento dei dati, il virus dell’influenza suina ha completato il suo passaggio dagli animali agli esseri umani in Messico.

