I disturbi alimentari, come anoressia e bulimia, si sono esacerbati durante i primi mesi della pandemia. Lo suggerisce uno studio pubblicato sull’International Journal of Eating Disorders condotto su oltre 1000 pazienti tra Olanda e Stati Uniti.

Mentre un altro lavoro sulla rivista Nature Reviews Endocrinology di esperti delle Università di Copenaghen e Aarhus University mostra che la quarantena è la ricetta per l’obesità: non solo le misure di isolamento per contenere la pandemia favoriscono l’aumento di peso (ci si muove meno, uscendo poco, lavorando da casa, inoltre stress e nervosismo legati all’isolamento portano al consumo di cibi di conforto come dolci e altri alimenti poco salutari), e i problemi economici causati dalla pandemia creano insicurezza alimentare e quindi favoriscono una cattiva alimentazione basata su cibi a basso costo ma poco nutrienti e non salutari.