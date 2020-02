Secondo l’Oms è «troppo presto» per prevedere la fine dell’epidemia del coronavirus.

Nel frattempo due degli undici pazienti ricoverati in Francia per il coronavirus sono «guariti» e dimessi dall’ospedale: è quanto annuncia il ministero della Salute francese. Secondo il numero due del ministero, Jerome Salomon, si tratta di una coppia di trentenni cinesi ricoverati all’ospedale Bichat di Parigi. Non si segnala, al momento, nessun nuovo caso di coronavirus sul territorio francese.