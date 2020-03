(Aggiornata alle 12.24) Sono arrivate a 3.198 le morti nel mondo per il coronavirus, 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite. È il quadro in tempo reale dell’università Johns Hopkins.

L’Italia valuta la chiusura delle scuole

Il governo italiano sta valutando la chiusura di tutte le scuole per gli effetti del coronavirus. Lo confermano fonti ministeriali chiarendo che ancora «nessuna decisione è stata presa al riguardo».

La situazione in Cina

La Cina ha registrato 119 nuovi contagi da coronavirus, in calo per il terzo giorno di fila, e 38 ulteriori decessi. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) aggiornati a martedì, i decessi totali sono saliti a 2.981 e le infezioni a 80.270.

I nuovi casi nell’Hubei, provincia epicentro dell’epidemia, si sono attestati a 115, mentre 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni sospette sono calate a 520, ai livelli più bassi da gennaio.

In Corea del Sud superata quota 5 mila

La Corea del Sud ha registrato 516 nuovi casi di contagio da coronavirus, che fanno salire il totale nazionale a quota 5.328. Gli ultimi dati aggiornati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) hanno evidenziato anche quattro ulteriori decessi, per complessivi 32 casi.

In Giappone più di mille contagi

I casi di coronavirus in Giappone - compresi gli oltre 700 passeggeri infettati sulla nave Diamond Princess - hanno superato la soglia psicologica delle 1.000 persone.

I numeri aggiornati ad oggi sono stati forniti dal ministero della Salute nipponico e comprendono un bilancio di 12 morti, inclusi sei che erano sulla nave.

Trenta casi in Canada

Salgono a 30 i casi di coronavirus in Canada. Gli ultimi tre casi confermati sono due in Ontario (una donna che ha viaggiato in Egitto e un uomo tornato dal’Iran) e uno nella British Columbia (un uomo anch’egli tornato dall’Iran).

In Argentina si cercano i passeggeri di un volo Alitalia

Le autorità sanitarie stanno localizzando in Argentina i passeggeri di un volo dell’Alitalia, giunto a Buenos Aires da Roma domenica, che si trovavano davanti e dietro l’uomo argentino di 43 anni che, hanno confermato oggi le analisi, rappresenta il primo caso di contagio da coronavirus ufficializzato nel Paese.

Sbarcato nell’aeroporto internazionale di Ezeiza senza alcun sintomo, la persona in questione ha manifestato febbre e tosse poche ore dopo l’arrivo, fatto che lo ha spinto a recarsi presso una clinica del gruppo Swiss Medical dove, dopo controlli preliminari, è stato internato in isolamento.

L’argentino, ha reso noto il ministro della Sanità Ginés Gonzáles García, aveva viaggiato in business class, e ora si cercano i passeggeri che sedevano davanti e dietro di lui per l’applicazione del protocollo di prevenzione del Covid-19 che prevede la quarantena per le persone a rischio.

