La letalità (intesa come numero dei morti sul totale malati) della Covid-19 in Italia al momento è del 5,8%. Lo afferma uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al coronavirus. L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Sars-CoV-2 è 80 anni, più alta di circa 15 anni rispetto ai pazienti positivi. Le donne decedute dopo aver contratto infezione da Covid-19 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 84.2 – uomini 80.3) e la letalità aumenta in maniera marcata dopo i 70 anni.

«La letalità stratificata per fasce di età non è più alta di quella di altri Paesi», sottolinea Graziano Onder, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento. «Scontiamo un’età media molto alta e una percentuale significativa della popolazione che ha più patologie, un fattore che aumenta il rischio di morte. Non a caso il numero medio di patologie osservate nei deceduti è di 2.7». Negli uomini la letalità risulta più alta, il 7,2%, mentre nelle donne è del 4,1%. (Qua lo studio cinese sui bambini contagiati dal coronavirus).

Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti aggiornato al 17 marzo

La distribuzione geografica dei 2003 pazienti deceduti affetti dalla Covid-19

L’età media dei pazienti deceduti e positivi alla Covid-19 è 79.5 anni. Le donne sono 601 (30.0%). La figura 1 mostra che l’età mediana dei pazienti deceduti è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane: pazienti deceduti 80.5 anni – pazienti con infezione 63 anni). La figura 2 mostra il numero dei decessi per fascia di età. Le donne decedute dopo aver contratto infezione hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 83.7 – uomini 79.5).

La tabella sottostante mostra le più comuni patologie croniche pre-esistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione) nei pazienti deceduti. Questo dato - sottolinea l’ISS - è stato ottenuto in 355 su 2003 deceduti (17,7% del campione complessivo). Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2.7. Complessivamente, 3 pazienti (0,8% del campione) presentavano 0 patologie, 8 9 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie.

La figura sottostante mostra i sintomi più comuni osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti. Dispnea e febbre rappresentano i sintomi di più comune riscontro, meno comuni sono tosse, diarrea e emottisi (emissione di sangue dalle vie respiratorie, solitamente attraverso la tosse). Il 5,2% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione (97,2% di casi), danno renale acuto (27,8%), seguita da danno miocardico acuto (10,8%) e sovrainfezione (10,2%).

Le terapie somministrate nei pazienti deceduti durante il ricovero: la terapia antibiotica è stata quella più utilizzata (83% dei casi), meno utilizzata quella antivirale (52%), più raramente la terapia steroidea (27%). Il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di conferma laboratoristica di Covid-19. In 25 casi (14,9%) sono state utilizzate tutte 3 le terapie.

Fino al 17 marzo sono stati 17 i pazienti positivi al coronavirus deceduti a un’età inferiore ai 50 anni. In particolare, 5 di questi avevano meno di 40 ed erano tutte persone di sesso maschile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni con gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

