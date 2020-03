È morto a 61 anni Ivo Cilesi, noto medico italiano esperto in «Doll Therapy» per i pazienti in cura al centro Alzheimer del Ferb di Gazzaniga, in provincia di Bergamo. Lo riportano i media italiani, spiegando che l’uomo è una delle ultime tre vittime legate al coronavirus in Emilia-Romagna. Cilesi, che abitava nella Bergamasca, è deceduto all’ospedale Maggiore di Parma. Cilesi era stato trasferito dal nosocomio di Fidenza, dopo che il test al Sars-CoV-2 ha dato esito positivo. Trasferito a Parma, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì in seguito ad una crisi respiratoria. La notizia è stata data dalla Regione in una nota, in cui è stato precisato che «sono in corso gli accertamenti su possibili patologie preesistenti».